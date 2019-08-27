Başı merdivene sıkışan Fransız, beş gün sonra tesadüfen kurtarıldı Fransa’nın doğusundaki Epinal kasabasında banyosunda tamirat yaparken başı merdivene sıkışan bir kişi, beş gün sonra kız kardeşinin ziyarete gelmesi üzerine kurtarıldı.