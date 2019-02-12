‘Basın Ekspres’ 24 TV’de başlıyor    

Sunuculuğunu Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu’nun yapacağı program özel konu ve konuklarıyla, her çarşamba saat 20.00’de, 24 TV’de izleyiciyle buluşacak. ‘Basın Ekspres’in bu akşamki ilk konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olacak. Bakan Soylu, programda “PKK’nın kökü nasıl kazınacak?”, “FETÖ’ye karşı büyük operasyon ne?” ve “Türkiye’deki Suriyeliler ne olacak?” sorularını cevaplayacak; seçim güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, trafik terörü ile ilgili görüşlerini ifade edecek.