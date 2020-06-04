Başkan Erdoğan'dan Meltem Çetin'i kabul etti! Meltem Çetin kimdir? İşte son sağlık durumu

04 Haziran 2020 Perşembe 16:48 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 16:48

6 yıl önce başını duvara çarptıktan sonra yatalak olan voleybolcu Meltem Çetin'in hayatı merak ediliyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Meltem Çetin, yaşadığı zor günleri daha önce ağlayarak anlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meltem Çetin'in annesiyle telefonda görüşerek kendilerine her türlü desteğin verileceğini bildirmişti. Peki Meltem Çetin kimdir? Meltem Çetin'in sağlık durumu nasıl? İşte genç voleybolcu Meltem Çetin'in son sağlık durumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti. Meltem Çetin'e annesi Rahşan Kör eşlik etti. Sağlık Bakanı Koca'nın da aradığı anne Rahşan Kör 'Bu zor günlerimizde Başkanımız Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Koca'nın yanımızda olması bizleri bir hayli mutlu etmiştir.' sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve sporcularla yaptığı video konferans görüşmesinde, Meltem Çetin'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini ve sporcunun tedavisine Ankara'da devam edileceğini belirtmişti.

Meltem Çetin, kazadan sonra gözyaşları içinde Sabah'a konuştu. Meltem, "Bu dünyada canlı canlı cehennemi yaşıyorum. Bu acılara artık dayanamıyorum. Ben yaşamak istiyorum, sadece yaşamak... Bir çare için yalvarıyorum artık. Sesimi duysunlar, ölmek istemiyorum..." sözleriyle yardım istedi. Peki Meltem Çetin kimdir? Naıl kaza geçirdi? İşte genç voleybolcu Meltem Çetin'in yaşadıkları..

MELTEM ÇETİN KİMDİR?

Meltem Çetin 22 yaşında olan eski milli voleybolcudur. İstanbul'da yaşadığı evde 6 yıl önce düşerek başını duvara çarptıktan sonra yatalak kalan 22 yaşındaki voleybolcu Meltem Çetin'in dramı tüm Türkiye'yi ağlatmıştı. Meltem Çetin, 16 yaşındayken evinde dengesini kaybedince başını kolona çarptı ve beyin travması geçirdi.

Yaşar Acar Fen Lisesi ikinci sınıfında öğrenim görürken Genç Milli Voleybol Takımı'nda oynayan lisanslı voleybol oyuncusu Meltem Çetin'in hayatı 6 yıl önce evde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu karardı.

22 yaşındaki Meltem, 16 yaşındayken evinde koştuğu sırada dengesini kaybederek başını kolona çarptı, beyin travması geçirdi. Kafa ve yüz kemikleri kırıldı. Bu vahim kaza sonucu başında kırılan kemik parçacıkları sinirlere battı. Yatalak olan başarılı voleybolcu Meltem Çetin, o günden beri bütün duyu organlarını kaybetti. Yatağa bağlı yaşayan Meltem Çetin sadece konuşabiliyor. Kazadan sonra iki kez ameliyat geçiren fakat iyileşemeyen Meltem Çetin'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destek oldu.

AMELİYAT OLDU

Meltem Çetin, 8 saat süren bir operasyonla ameliyat edildi. Beyin sapındaki damarların sinirlere baskı yapmasından dolayı 3. ameliyatını olan voleybolcu Meltem Çetin'in doktoru, sağlık durumu hakkında umut veren açıklamalarda bulundu: "6 yıl boyunca damarlar, sinir bölgelerini tahrip ederek kağıt gibi yapmış. Meltem'in durumu spesifik olduğundan şekillenen genel tablo ne olur bilemeyiz ama yapılan ameliyatın o iki sinirin üzerindeki olumlu etkisinden çok umutluyum..."