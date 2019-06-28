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Başkent'te dolmuş otomobile çarptı: 7 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde içerisinde yolcuların olduğu dolmuş ile otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, saat 06.00 sularında Altındağ ilçesi Ömer Arif Turan Caddesi üzerinde meydana geldi. Erdal Çiklemtepe yönetimindeki 06 J 0124 plakalı dolmuş, Siteler istikametinde ilerlerken ara sokaktan çıkan Yavuz Sarıer idaresindeki 06 DN 2144 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, dolmuş yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.
 
Elektrik direğini bükerek kabloları koparan dolmuştaki sürücü ve 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, ambulansla çevre hastanelere sevk etti. Dolmuş kullanılamaz hale gelirken, otomobilde de ağır maddi hasar meydana geldi.
 
“Dolmuştan sarkan insanlar vardı”
 
Emre Süzer adlı vatandaş, mahallelerinde her yaz bu şekilde kazalara defalarca şahit olduklarını belirterek, “Gereken yerlere biz bunu söyledik. Ama buraya herhangi bir uyarıcı levha, ışık, tümsek konulmadı. Kazanın gürültüsüne uyandık. Aşağıya inip baktığımızda manzara bu şekildeydi. İlk gördüğümüzde dolmuştan sarkan insanlar vardı. Herkes can telaşındaydı” ifadelerini kullandı.
 
Otomobil sürücüsü Sarıer ise dolmuşun çok hızlı geldiğini ve bir anda kendisine çarptığını belirtti.
 
Kazanın ardından polis olaya ilişkin inceleme başlattı.  

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