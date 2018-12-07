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Başkent’te feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu derece uçan araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

  • AA
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Kaza, saat 14.30 sıralarında Mamak ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Emin Balıkçı (55) yönetimindeki 81 EB 167 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki dereye uçtu.

Kazayı fark eden vatandaşlar durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, araçta sıkışan vatandaşları çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde araç sürücüsü Emin Balıkçı ile Havva Civelek’in (58) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Betül Civelek (3), Naime Civelek (8) ve Hatice Civelek (32) ise tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. 3 yaşındaki Betül Civelek’in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, diğer 2 yaralının ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan ailenin Keskin Cezaevinde hapis yatan yakınlarını ziyaret etmelerinin ardından Ankara’da dönüş yaptığı öğrenildi.

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