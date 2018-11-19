Başkent’te kırtasiyecide bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, Yenimahalle ilçesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırtasiye ürünü almak üzere Kızılcahamam Caddesi’nde bir dükkana giren A.C. ile dükkan sahibi arasında tartışma çıktı. Alevlenen tartışma sonucu A.C., kırtasiyeciyi yumruk darbeleriyle yaralayarak cebindeki bıçağı çıkarttı. Bıçakla kırtasiyecinin üzerine yürüyen A.C.’yi gören M.Y., saldırganın elindeki bıçağı almak için hamle yaptı. Bu sırada M.Y. boynundan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kanlar içinde kalan M.Y.’yi gören çevre esnafı, yaralıyı hemen yolun karşısındaki sağlık ocağına götürerek durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri, A.C.’yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. Polis saldırganı ifadesi alınmak üzere emniyete götürürken, ilk müdahalesi sağlık ocağında yapılan M.Y. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.