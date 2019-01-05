İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Başkentte kontrolden çıkan otomobil iki iş yerine çarptı

Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobilin çarptığı iki iş yerinde hasar meydana geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Yunus Emre Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DN 1466 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Araç, caddede bitişik durumdaki kuru yemişçi ve hediyelik eşya dükkanlarına çarptı. Otomobilin çarptığı trafik lambasının direği de devrildi.

Kaza, söz konusu iş yerlerinin vitrinlerinde ve araçta hasara neden oldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, otomobili kimin kullandığını belirlemek için çevredeki MOBESE kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

McGurk'ün yerine Jeffrey atandı

McGurk'ün yerine Jeffrey atandı

Huawei'den çalşanlarına IPhone cezası

Huawei'den çalşanlarına IPhone cezası

1 milyar doları geçti: Rekor rakam

1 milyar doları geçti: Rekor rakam

Pakistan Yüksek Mahkemesi'nden 'FETÖ' açıklaması

Pakistan Yüksek Mahkemesi'nden 'FETÖ' açıklaması

Trump'tan bir hamle daha: Askeri varlığını azaltacak

Trump'tan bir hamle daha: Askeri varlığını azaltacak

Başörtülü kadına çirkin saldırı

Başörtülü kadına çirkin saldırı

'Türkiye ile tamamen uyumluyuz'

'Türkiye ile tamamen uyumluyuz'
 

POPÜLER HABERLER

Milli Savunma Bakanlığı´ndan Sarıkamış şehitleri için klip

Milli Savunma Bakanlığı´ndan Sarıkamış şehitleri için klip

Sikorsky'den jandarmanın o operasyonuna ödül!

Sikorsky'den jandarmanın o operasyonuna ödül!

Hava tahmini yenilendi 5 gün kar var İstanbul ve Ankara da listede

Hava tahmini yenilendi 5 gün kar var İstanbul ve Ankara da listede

iOS 13 göründü! Hangi iPhone modeli desteği kaybedecek?

iOS 13 göründü! Hangi iPhone modeli desteği kaybedecek?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA