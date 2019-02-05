13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2178
  • 5,9674
  • 220.523
  • 102.255
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı'nın önündeki şüpheli 'çuval' polisi alarma geçirdi fünye ile patlatılan çuvaldan 'çöp' çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın önündeki şüpheli 'çuval' polisi alarma geçirdi. Caddenin, yaya geçişine ve araç trafiğine kapatılmasının ardından fünye ile patlatılan çuvaldan 'çöp' çıktı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, gece yarısı Çamlıca Mahallesi 408. Cadde'de meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ile İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı arasındaki cadde üzerinde 'şüpheli paket' ihbarı alan polis, hemen olay yerine geldi.
 
Güvenlik önlemleri alan ekipler, caddeyi çift taraflı olarak yaya geçişi ile araç trafiğine kapattı. Önlem amaçlı olay yerine sağlık ekibi de olay yerine çağırdı.
 
Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, yaptıkları incelemelerin ardından çuvala fünye yerleştirdi.
 
Şüpheli paket, "Birazdan patlama olacak, açıkta durmayın" uyarsının ardından fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede, çuvalın içerisinde 'çöp' olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından cadde yeniden araç trafiğine açıldı.

ABD´yi yok edebilecek füzede ''her şey yolunda''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak ordusu 14. Tugayı, Kerkük il sınırına yerleşti

Irak ordusu 14. Tugayı, Kerkük il sınırına yerleşti

PKK'nın sözde yöneticileri köşeye sıkıştırıldı

PKK'nın sözde yöneticileri köşeye sıkıştırıldı

Başkent'te 'şüpheli çuval' paniği

Başkent'te 'şüpheli çuval' paniği

Burkina Faso ordusundan teröristlere yönelik operasyon

Burkina Faso ordusundan teröristlere yönelik operasyon

Taşınmazların değerlerini tapu müdürlüğü belirleyecek

Taşınmazların değerlerini tapu müdürlüğü belirleyecek

10 ülkeden Venezuela ordusuna skandal çağrı

10 ülkeden Venezuela ordusuna skandal çağrı

İran'dan AB'ye INSTEX eleştirisi: Oturup sizi beklemeyeceğiz

İran'dan AB'ye INSTEX eleştirisi: Oturup sizi beklemeyeceğiz

BM Venezuela kararını açıkladı

BM Venezuela kararını açıkladı
 

POPÜLER HABERLER

ABD´yi yok edebilecek füzede 'her şey yolunda'

ABD´yi yok edebilecek füzede 'her şey yolunda'

Hayvanların görenleri şaşırtan halleri

Hayvanların görenleri şaşırtan halleri

GSS prim borcundan kurtulmak için son fırsat

GSS prim borcundan kurtulmak için son fırsat

Diriliş Ertuğrul resmen damga vurdu

Diriliş Ertuğrul resmen damga vurdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA