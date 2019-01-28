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Başkent Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonda 8 kişi yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.

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Ankara'nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir gecekonduda uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gecekonduyu izlemeye aldı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, içeride bulunan R.S, M.S, K.S, H.S, E.B, S.Ü, Ş.Ö ve A.B'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş 50 gram uyuşturucu, iki uzun namlulu silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
 
 
Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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