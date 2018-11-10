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Başkentte 'Vale' operasyonu: 5 gözaltı

Başkent’te ele geçirdikleri banka hesaplarından para aktaran ve çeken bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen ’Vale’ kod adlı operasyon çerçevesinde bir şebekenin Phishing (Oltalama) yöntemiyle yani banka ve devlet kurumlarına ait resmi internet sitelerinin sahtelerini oluşturduğu belirlendi.

Şebekenin Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal paylaşım sitelerine ilan veren ve ilana tıklayıp giriş yapan kişilerin internet bankacılığı hesaplarını ele geçirdikleri anlaşıldı. Böylece hesapları ele geçirerek yasa dışı yollardan temin ettikleri başka hesaplara para aktaran ve hesaplardan para çektikleri belirlenen Erdi Ü., Cem E.Y., Cemalettin K., Hilmi D.Y. ve Beyza N.K. isimli 5 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların hepsi de adliye sevk edildi.

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