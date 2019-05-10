Başkentte yabancılara İngilizce cuma hutbesi

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Koç, Çankaya Müftülüğüne bağlı Hasan Tanık Camisi'nde yabancı ülkelerin büyükelçileri ve misyon şeflerinin de dahil olduğu cemaate cuma hutbelerini Türkçe ve İngilizce okuyor.

Çankaya Müftülüğüne bağlı Hasan Tanık Camisi'nde yaklaşık 6 yıldır cuma namazı hutbesi Türkçe ve İngilizce okunuyor.

Koç, 6 yıl önce Çankaya Müftülüğünün Hasan Tanık Camisi'nde yabancı ülkelerin büyükelçileri ve misyon şeflerinin dahil olduğu cemaatin yüzde 20'sinin Türkçe bilmediğini ve hutbelerin İngilizce ve Arapça olarak özet halde verilmesini talep ettiğini söyledi.

Koç, cuma günleri cemaatin bir kısmının Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Endonezya, Pakistan, Malezya gibi ülkelerin diplomatlarından, yabancı iş adamlarından ve Ankara'da yaşayan yabancı Müslüman öğrencilerden oluştuğunu belirtti.

Koç, "Hutbeleri ilk önce İngilizce ve Arapça verdim ancak daha sonra Arapça fazladan oldu çünkü caminin yüzde 80'i bekliyordu. Gelen Arapların, Endonezya ve Malezya'dan gelen büyükelçiler de İngilizceyi benden daha iyi biliyor. Öyle ise ortak dil İngilizce olarak tezahür etti ve Türkçe ve İngilizce olarak kaldı." şeklinde konuştu.

Koç, böyle bir görev üstlenmekten memnuniyet duyduğunu söyleyerek, Diyanet İşleri Başkanlığının da cemaatin de bu durumdan memnun olduğunu söyledi.

Daha önce imamlık yapmadığını ve 1992'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Tefsir alanında asistan olduğunu ve hala aynı yerde profesör olarak görevini sürdürdüğünü belirten Koç, şöyle konuştu:

"2 sene önce vefat eden rahmetli babam da Yüksek İslam Enstitüsü mezunuydu. 'Sen insanlar için halk için bir şey yapmıyorsun' derdi. Hakikaten de ben 20-25 yıldır akademik işlerle meşgulüm. Babam beni sıkıştırdı 'Halk için bir şey yapmıyorsun' diye. O dönemin Çankaya müftümüze giderek bu durumu anlattım. İngilizce ve Arapça hutbe talep edildiğinden haberim yoktu. İmamlığımın ilk başlangıcı bu projeyle oldu, daha önce bir tecrübe yaşamadım."

Diyanet İşleri Başkanlığının hutbelerini okumadığına değinen Koç, "6 senedir gündemde o hafta ne varsa, Müslümanların gündeminde ne varsa, acıtsa da sevindirse de hutbeyi o şekilde hazırlamaya çalışıyorum." dedi.

Koç, ramazan ayının merhamet ayı olduğunu söyleyerek, "Yeryüzünde kan var, gözyaşı var, açlık var, sefalet var. Bunun karşısında buna duyarsız kalan geniş bir kitle var. Yani bu kitle içerisinde Batı da var, Müslümanların hali vakti yerinde olan ülkeleri de var." ifadesini kullandı.

Cuma hutbesini önce Türkçe ardından da İngilizce olarak okuyan Koç, bu haftaki hutbesinde malın infak edilmesinin öneminden bahsetti.