Başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz Çakır hakkında soruşturma açıldı
İstanbul’da başörtülü kadınlara hakaret ettiği belirtilen oyuncu Deniz Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.
İstanbul'daki bir mekanda oturan başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Deniz Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Mağdur kadınlar tarafından savcılığa şikayette bulunulmuştu. Başsavcılık soruşturma dosyası oluşturdu. Soruşturmanın 'hakaret'suçu kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.
Deniz Çakır'ın pazar akşamı ünlü bir AVM'nin en popüler kafelerinden birine gidip yan masada sohbet eden 6 başörtülü kadına "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Çakır'ın alkollü olduğu ileri sürülmüştü.
(Sabah)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.