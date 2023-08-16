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Yaşam

Basra sıcakları dükkan kapattırdı: 3 gün çalışmayacağım!

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da bir fırıncı, sıcaktan bunalıp dükkanını 3 günlüğüne kapattı. Esnafın dükkanının camına yazdığı, ‘Aşırı sıcaktan bunaldım. 3 gün çalışmayacağım Pazartesi, Salı ve Çarşamba kapalıyız' yazısı görenleri şaşırttı.

IHA16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:05 - Güncelleme:
Basra sıcakları dükkan kapattırdı: 3 gün çalışmayacağım!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana'da sıcaklık gölgede 42 derece olarak ölçülürken park ve bahçelerdeki termometreler 49 dereceyi gördü.

Hal böyle olunca birçok vatandaş evinden dışarı çıkmamaya başladı. Kentte uzun yıllardır fırıncılık yapan Ramazan Şeker (44) ise merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki dükkanının camına, 'Aşırı sıcaktan bunaldım. 3 gün çalışmayacağım Pazartesi, Salı ve Çarşamba kapalıyız' yazısını yazıp Mersin'e denize gitti.

Yazıyı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Mahalle sakinlerinde Halil Bolat, "Yazıyı görünce çok şaşırdım. Gerçekten katılıyorum. Fırıncılara Allah yardım etsin. Yazın hava çok sıcak. Bence yaptığı doğru bir şey. Aslında 3 gün değil, 1 haftada yapsa iyi olurdu. Kapatıp denize gitti" dedi.

Cumali Kara isimli motokurye, "Şartlar zor, motosikletin lastiği yere yapışıyor. Sıcaklar dayanılmaz ama ekmek parası için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"3 GÜNLÜĞÜNE KENDİME İZİN VERDİM"

İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı Zekeriye Şeker ise plajdan video yollayarak, "11 yıldır fırıncılık yapmaktayım. Aşırı sıcaklara dayanamadım, bunaldım. Dışarı 50 derece, fırının içerisi bunun 2-3 katı. Herkesin kendisine izin vermesini isterim. Bende 3 günlüğüne kendime izin verdim ve denize çimmeye geldim" diye konuştu.

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