2 yıl sonra sudan çıkarıldı

26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Batan 115 metrelik geminin arka bölümü sudan çıkarıldı

Zeytinburnu Sahili'nde 2017 yılından bu yana yarı batık halde bekleyen 'Bereket' adlı kuru yük gemisinin kaptan köşkü ve makine dairesinin bulunduğu arka bölümü dev yüzer vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Daha önce denizin altında parçalanan geminin diğer parçaları da önümüzdeki günlerde çıkarılacak.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zeytinburnu Sahili'nde 2 yılı aşkın bir süredir yarı batık halde bekleyen 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğunda "Bereket" adlı kuru yük gemisinin arka bölümü sudan çıkarıldı. Yarı batık geminin yanına daha önce getirilen dalgıçlar gemiyi su altında kaynak yaparak parçalara ayırmışlardı.
 
Bu kez getirilen "Zakharıy" adlı dev yüzer vinç, geminin arka bölümünü sudan çıkardı. Geminin kaptan köşkü, makine dairesi, yaşam alanlarının bulunduğu bölüm vinçle kaldırılarak yüzer bir römorkun üzerine yerleştirildi. Geminin kalan kısımlarının da sudan çıkarılması bekleniyor. Zeytinburnu Sahil'de demirli olarak bulunan "Bereket" adlı kuru yük gemisi 28 Ocak 2017 tarihinde su alarak hızlı bir şekilde batmıştı. Yapılan incelemede üzerinde personel bulunmayan geminin uzun süredir bulunduğu yerde beklediği ortaya çıkmıştı.

5 Dakikada 25 bin liralık elektrik malzemesi çalan hırsızlar kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suudi Arabistan'daki Cazan Havaalanı'nı vurduklarını açıkladılar

Suudi Arabistan'daki Cazan Havaalanı'nı vurduklarını açıkladılar

YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda 1 askerimiz şehit oldu

YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda 1 askerimiz şehit oldu

Her yerde aranıyorlardı... Yakalandılar

Her yerde aranıyorlardı... Yakalandılar

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

2 yıl sonra sudan çıkarıldı

2 yıl sonra sudan çıkarıldı

Flying-V yolcularını kanatta taşıyacak

Flying-V yolcularını kanatta taşıyacak

Bu nasıl anne! 57 yıldır dövüyor... Açlık grevine başladı

Bu nasıl anne! 57 yıldır dövüyor... Açlık grevine başladı

Kim Jong-un hakkında korkunç iddia! Generali piranaya yedirdi

Kim Jong-un hakkında korkunç iddia! Generali piranaya yedirdi
 

POPÜLER HABERLER

Komandolar Hakurk´un kalbine girdi

Komandolar Hakurk´un kalbine girdi

Ülkeyi terk ediyorlar...

Ülkeyi terk ediyorlar...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Akıllı telefon kullananlara özel yol!

Akıllı telefon kullananlara özel yol!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA