Batı Karadeniz'in doğusunda pazar günü fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, pazar günü sabah saatlerine kadar, batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Başta denizciler olmak üzere ilgililerin fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.