Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Batı Karadeniz'in 'incisi' gün batımında büyüledi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
 
Bölgenin önemli turistik alanlarının başında gelen ve "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da, gün batımı sırasında kıyı balıkçılarının telaşları renkli görüntülere sahne oldu.
 
Ekim ayında güneşin kızıllığı ile bütünleşen Karadeniz'de objektiflere yansıyan görüntülerde eşsiz manzaralar yer alırken, balıkçıların denizdeki görüntüsü ve güneş ile bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.
 
Liman çevresinde yürüyüş yaparak gün batımının keyfini yaşayan yerli ve yabancı turistlerin, bu anı cep telefonları ile ölümsüzleştirdikleri gözlendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA