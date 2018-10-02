Batı Karadeniz'in 'incisi' gün batımında büyüledi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bölgenin önemli turistik alanlarının başında gelen ve "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da, gün batımı sırasında kıyı balıkçılarının telaşları renkli görüntülere sahne oldu.

Ekim ayında güneşin kızıllığı ile bütünleşen Karadeniz'de objektiflere yansıyan görüntülerde eşsiz manzaralar yer alırken, balıkçıların denizdeki görüntüsü ve güneş ile bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Liman çevresinde yürüyüş yaparak gün batımının keyfini yaşayan yerli ve yabancı turistlerin, bu anı cep telefonları ile ölümsüzleştirdikleri gözlendi.