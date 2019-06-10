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Batık gemi 2 yıl sonra sudan çıkarıldı

Zeytinburnu sahilinde 2 yıldır batık halde bulunan 'Bereket' adlı kuru yük gemisi, yüzen vinç ile sudan çıkarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 bin grostonluk batık gemi için bir süre önce getirilen dalgıçlar, su altında yaptıkları kaynak işlemiyle gemiyi parçalara ayırdı. "Zakharıy" adlı yüzen vince bağlanan parçalar sudan çıkarılarak bir römorkun üzerine yerleştirildi.

Gemide gün yüzüne çıkarılan parçalar arasında, kaptan köşkü ve makine dairesi gibi bölümler yer alıyor.

Zeytinburnu civarında denizin farklı alanlarında bulunan geminin parçalarını çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

28 Ocak 2017'de batan gemide herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

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