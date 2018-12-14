Batman'da 2 öğrenci servisi çarpıştı: 8 yaralı
Batman Petrolkent Mahallesi'nde öğrencileri taşıyan 2 servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 8 öğrenci yaralandı.
- DHA
Merkez Petrolkent Mahallesi'nde, sabah saatlerinde, 72 C 216 plakalı servis minibüsü ile plakası tespit edilemeyen başka bir öğrenci servis minibüsü kavşakta çarpıştı. Minibüsler duvara çarptıktan sonra durdu. Kazada araçlarda bulunan öğrencilerden 8'i yaralandı. Ambulanslar ile Batman Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralı öğrenciler, tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.