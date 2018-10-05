Batman'da 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman’da durumundan şüphelenilerek durulan bir araçta yapılan aramada 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
- İHA
Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ilimizde 4 Ekim 2018 günü yapmış oldukları çalışmalarda durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 20 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.
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