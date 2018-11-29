Batman’da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman’da bir araçta yapılan aramada 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
- AA
Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenen bir araç durdurularak, arama yapıldı. Aramada, 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Konu ile ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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