Batman’da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenen bir araç durdurularak, arama yapıldı. Aramada, 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Konu ile ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.