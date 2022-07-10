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  • 7 aile arasında çıkan kavgada 5'i ağır 54 kişi yaralandı! Valilikten açıklama geldi
Yaşam

7 aile arasında çıkan kavgada 5'i ağır 54 kişi yaralandı! Valilikten açıklama geldi

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde husumetli 7 aile arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı, silahlı kavgada 5'i ağır 54 kişi yaralandı.

DHA10 Temmuz 2022 Pazar 07:08 - Güncelleme:
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Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde akşam saatlerinde husumetli olan 7 aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 5'i ağır, toplamda 54 kişi yaralandı. İhbar üzerine köye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın köyde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Jandarmanın köyde, polisin ise yaralıların kaldırıldığı hastanelerde aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimiz Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde; aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ateşli silahla, 1'i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5'i ağır, toplam 54 kişi yaralanmıştır. Meydana gelen olaya jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikata başlanmış, yaralıların intikal ettiği ilimizdeki hastanelerde polis tarafından ilave güvenlik tedbirler alınmıştır" denildi.

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