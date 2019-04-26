Batman'da bankacı kadın, başından vurulmuş halde bulundu Batman'da, dün gece otomobilinde başından tabancayla vurulmuş olarak ağır yaralı bulunan bankacı Cemile A.'nın beyin ölümü gerçekleşti. Otomobilde yapılan aramada, kendisinin yazdığı sanılan 'Hakkınızı helal edin' notunu bulan polis Cemile A.'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.