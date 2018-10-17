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Batman'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Batman'da yol tamirat makinesinin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki baba öldü, oğlu yaralandı.

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 Bayraklı köyündeki çapraz işaretli serbest hemzemin geçitte, yol tamirat makinesi, Muharrem Atan'ın kullandığı 27 KZ 002 plakalı otomobile çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobildeki Şirin Atan yaşamını yitirdi, oğlu Muharrem Atan ağır yaralandı. Sürücü Atan, 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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