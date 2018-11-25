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Batman’da otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı

Batman Kozluk karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak durdu. Kazada 6 kişi yaralandı.

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Batman'da 07 ZAP 62 palakalı otomobil, Batman Kozluk karayolundan Batman istikametine doğru ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak durdu.
 
Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
 
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi kaldırıldı.
 
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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