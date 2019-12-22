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Yaşam

Batman'da polis, trafik kontrolünde eşine ceza yazdı

Batman'ın Gercüş ilçesinde, trafik kontrol noktasında uygulama yapan polis, kontrollerde denk geldiği eşine otomobilindeki eksik evraktan dolayı ceza uyguladı.

AA22.12.2019  10:05 - Güncelleme: 22.12.2019  10:06

Gercüş Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Ahmet Eroğlu, Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki trafik denetimi sırasında eşi Kadriye Eroğlu'nun kullandığı aracı durdurdu.

Trafik polisi Eroğlu, araçtaki LPG sistemiyle ilgili evrak eksikliğinden dolayı eşine 108 lira para cezası kesti.

Ahmet Eroğlu, AA muhabirine, kanunların, kuralların herkes için eşit şekilde geçerli olduğunu söyledi.

Uygulama sırasında birçok aracı durdurarak denetim yaptıklarını vurgulayan Eroğlu, "İlçede yaptığımız trafik uygulaması esnasında durdurduğumuz araçlar içerisinden biri de eşimindi. Normal rutin şekilde kontrol ettiğimizde evraklarda eksik gördüm. Araç üzerinde yapılan değişikliği 30 gün içerisinde ruhsata işlemediğinden dolayı 108 lira para cezası uyguladık." ifadesini kullandı.

Kadriye Eroğlu da uygulama sırasında eşinin kendisine eşit davrandığını ve ceza uyguladığını kaydetti.

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