Batman’da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Batman'da otobüs durağında unutulan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.
- İHA
Edilen bilgiye göre, Batman Gültepe Mahallesi Gültepe İlköğretim önündeki otobüs durağına bırakılan şüpheli çantayı İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemenin ardından çanta fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Yapılan incelemede çantada kitap ve defter olduğu belirlendi.
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