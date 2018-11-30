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Batman'da taşan kanalizasyondan bebek cesedi çıktı

Batman kent merkezinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan kanalizasyondan bebek cesedi çıktı.

  • DHA
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Merkez Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi´ndeki kanalizasyon aşırı yağmur nedeniyle taştı. Ancak taşan suyla birlikte kanalizasyondan yola, beze sarılı bir bebek cesedi geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından erkek bebeğe ait olduğu öğrenilen ceset, Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bir aylık olduğu tahmin edilen bebek cesediyle ilgili polis çok yönlü araştırma başlattı.

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