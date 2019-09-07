Batman'da trafik kazası: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Şevket Atiç’in kullandığı 34 BEA 111 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfezin yanında bulunan taşlık alana çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Şevket Atiç, Şükran Atiç (56), Emir Sefa Damla, Nazan Damla ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi daha yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Gercüş ve Hasankeyf Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şükran Atiç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.