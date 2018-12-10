Batmanlı ‘Salvador Dali’

Sürrealist resmin dünya çapındaki ismi Salvador Dali’nin izinden giden Tan, ilkokulda başladığı resim çalışmalarını ortaokul ve lisede daha da geliştirdi. Tan, 15 Temmuz Kahramanlık Destanı, 18 Mart Çanakkale Zaferi, Öğretmenler Günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım konulu yarışmaların yanı sıra serbest konulu yarışmaların da aralarında olduğu 17 yarışmada, 15 birincilik ve 2 ikincilik elde etti.

8 çocuklu bir ailenin oğlu olan Tan, hedefinin uluslararası kültür sanat ortamında ülkesini temsil etmek olduğunu söylüyor. Tan, çalışmalarını kimi zaman okuldaki atölyede kimi zaman da Gençlik Merkezi Müdürlüğündeki resim atölyesinde sürdürüyor.

‘Resim maliyetli bir iş olduğundan ailem karşılamakta güçlük çekiyor’ diyen Tan, yaz aylarında mevsimlik işçi olarak çalışarak giderlerini karşılamaya çalışıyor. Görsel Sanatlar Öğretmeni Çiğdem Platin ise Tan’ın kendine özgü çizim stiliyle, bu alanda kendisini aştığını ve ileri derecede bir yeteneğe sahip olduğunu söyledi.