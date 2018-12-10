Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Batmanlı ‘Salvador Dali’

Batman’da Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Eyüp Tan, kendine has stili ile yaptığı sürrealist kara kalem resim çalışmalarıyla ilgi görüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sürrealist resmin dünya çapındaki ismi Salvador Dali’nin izinden giden Tan, ilkokulda başladığı resim çalışmalarını ortaokul ve lisede daha da geliştirdi. Tan, 15 Temmuz Kahramanlık Destanı, 18 Mart Çanakkale Zaferi, Öğretmenler Günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım konulu yarışmaların yanı sıra serbest konulu yarışmaların da aralarında olduğu 17 yarışmada, 15 birincilik ve 2 ikincilik elde etti.

8 çocuklu bir ailenin oğlu olan Tan, hedefinin uluslararası kültür sanat ortamında ülkesini temsil etmek olduğunu söylüyor. Tan, çalışmalarını kimi zaman okuldaki atölyede kimi zaman da Gençlik Merkezi Müdürlüğündeki resim atölyesinde sürdürüyor.

‘Resim maliyetli bir iş olduğundan ailem karşılamakta güçlük çekiyor’ diyen Tan, yaz aylarında mevsimlik işçi olarak çalışarak giderlerini karşılamaya çalışıyor. Görsel Sanatlar Öğretmeni Çiğdem Platin ise Tan’ın kendine özgü çizim stiliyle, bu alanda kendisini aştığını ve ileri derecede bir yeteneğe sahip olduğunu söyledi.      

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İngilizlerin Kudüs´ü ele geçirmesi - Tarihte bugün 9 Aralık 1917

İngilizlerin Kudüs´ü ele geçirmesi - Tarihte bugün 9 Aralık 1917

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA