Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi
Bayburt'ta şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi.112 acil sağlık ekipleri yaralanan yolculara müdahale ediyor.
- DHA
Bayburt Gümüşhane karayolunun Kayışkıran mevkisinde, yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Olay yerine giden itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri yaralanan yolculara müdahale ediyor.
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