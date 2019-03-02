12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,374
  • 6,1127
  • 222.905
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi

Bayburt'ta şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi.112 acil sağlık ekipleri yaralanan yolculara müdahale ediyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bayburt Gümüşhane karayolunun Kayışkıran mevkisinde, yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine giden itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri yaralanan yolculara müdahale ediyor.

Peugeot´un en büyük aile otomobili 5008´i test ettik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji vatandaşları uyardı: Yoğun kar geliyor

Meteoroloji vatandaşları uyardı: Yoğun kar geliyor

Kapıkule'deki tır kuyrukları bitiyor

Kapıkule'deki tır kuyrukları bitiyor

İki ülke arasında normalleşme sinyali! Seferler yeniden başlıyor

İki ülke arasında normalleşme sinyali! Seferler yeniden başlıyor

Mars'a ilk kazma vuruldu

Mars'a ilk kazma vuruldu

Halkı tehdit eden CHP'li adaya Kılıçdaroğlu'ndan övgüler

Halkı tehdit eden CHP'li adaya Kılıçdaroğlu'ndan övgüler

Rusya'dan ABD'ye sert 'Venezuela' çıkışı

Rusya'dan ABD'ye sert 'Venezuela' çıkışı

Binali Yıldırım: İstanbul'da hepsi tek renk olacak

Binali Yıldırım: İstanbul'da hepsi tek renk olacak

'FETÖ'nün de PKK'nın da inine girdik'

'FETÖ'nün de PKK'nın da inine girdik'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, sesiyle sonuna kadar eşlik etti

Başkan Erdoğan, sesiyle sonuna kadar eşlik etti

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Havuz makarnalarının farklı kullanım alanları

Havuz makarnalarının farklı kullanım alanları

Şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar

Şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA