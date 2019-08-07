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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda metro, metrobüs, tramvay ve marmaray ücretsiz mi?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda metro, metrobüs, tramvay ve marmaray ücretsiz mi? soruları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram izinlerinde gezmek isteyen vatandaşlar toplu taşımaların bedava olup olmayacağını araştırıyorlardı.Kurban Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda metro, metrobüs, tramvay ve marmaray ücretsiz mi? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Bayram tatilini değerlendirerek gezmek isteyen vatandaş toplu ulaşımın bedava olmasını heyecanla bekliyor. Kurban Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 
 
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Bayramda metro, metrobüs, tramvay ve marmaray ücretsiz mi? sorusu yanıt buldu. Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 

 
 
ULAŞIM BEDAVA MI OLACAK?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00’dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00’ye kadar “yap-işlet-devret” projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişlerde ücret alınmayacak.
 
Aynı karar kapsamında 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00’dan  (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00’e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
 
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. 
 
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

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