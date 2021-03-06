Bayrampaşa'da metroda yangın paniği

DHA 06 Mart 2021 Cumartesi 00:03 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 00:03

Byarampaşa'da metronun geçtiği köprünün altında yakılan ateş sonucu yangın çıktı. Alevler metro köprüsünün dekorlarını sardı. Yangın metro raylarına ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocatepe'de bulunan metro köprüsünün altında saat 22.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, köprü altına gelen kimliği belirsiz kişiler ateş yaktı. Yakılan ateş kontrolden çıkarak yangına dönüştü. Yangında metronun geçtiği köprünün dekoru alev aldı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını metro raylarına ulaşmadan söndürdü. Polis, çıkan yangın hakkında soruşturma başlattı. Öte yandan, çıkan yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, yangın devam ederken metronun da çalıştığı görülüyor.