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Yaşam

Bayrampaşa'da trafik kazası

Bayrampaşa'da bariyerlere saplanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

AA11 Şubat 2021 Perşembe 23:22 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 23:22
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Bayrampaşa'da kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O-3 Karayolu Sağmalcılar Kavşağı'ndan Topkapı istikametine giden Murat M. idaresindeki 34 BFJ 895 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Bayrampaşa mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.

Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan Mehmet K. araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki ufak çaplı yangını söndürdü. Daha sonra demir kesme makinesiyle bariyerleri kesen itfaiye ekipleri, yaralıları bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araç, bariyerlerden çıkarıldıktan sonra çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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