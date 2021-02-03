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Yaşam

Bazalt taşından 1 ton ağırlığında Cumhurbaşkanlığı forsu yapıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 35 yıldır taş ustası olan Mahmut Selaniş (50), 1 ton ağırlığında 4 metre uzunluğunda bazalt taşından Cumhurbaşkanlığı forsu yapıyor. Selaniş, yaklaşık 2 hafta sonra tamamlayacağı eserini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne göndermek istiyor.

DHA03 Şubat 2021 Çarşamba 10:31 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 10:31
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Siverek'te baba mesleği taş ustalığını sürdüren 12 çocuk babası Mahmut Selaniş, balyoz ve çekiçle yonttuğu bazalt taşlarından Cumhurbaşkanlığı forsu hazırlıyor. Daha önce yaptığı forsun Cumhurbaşkanlığı'nın Bitlis'in Ahlat ilçesindeki külliyesinde sergilendiğini anlatan Selaniş, "Ekmeğimi taştan çıkarıyorum. Daha önce Cumhurbaşkanlığı için bir fors hazırlamıştım. O fors, Ahlat'taki külliyede sergileniyor. Şimdi hazırlayacağım yeni forsu da 6 aylık çalışma ile tamamlamayı planlıyorum. 1 ton ağırlığında ve 4 metre uzunluğundaki fors, bittiğinde külliyeye götürerek Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum" dedi.

Selaniş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve 6 aylık emek harcadığı forsun 2 hafta sonra tamamlanacağını belirterek, forsun Ankara'ya ulaştırılmasında yetkililerden destek beklediğini ifade etti.

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