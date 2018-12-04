Bebek ve çocuk saçından kolye yapıyor

Mualla Durgut (30), ilk olarak kendisi için oğlunun saçından kolye yaptı. Ailesi ve çevresindeki insanlardan kolye için olumlu tepki alan Durgut, ‘neden insanlar kendileri için en değerli olan kişilerin saçlarını boyunlarında taşımasınlar’ diye düşünerek bu işe yöneldi. İlk olarak yakın çevresine kolye yapan Durgut, daha sonra Eskişehir’de tek olan çocuk kuaförüyle çalışmaya başladı. Durgut, sosyal medyada açmış olduğu sayfa ile de yaptığı kolyeleri sergileyip satmaya başladı.

GÜZEL TEPKİLER ALDIM

Çevresindeki insanlardan aldığı güzel tepkiler üzerine bebek ve çocuk saçından kolye yapım işine yöneldiğini aktaran Mualla Durgut, “Oğluma çok düşkünüm, onunla ilgili her şeye elim değsin isterim. Bebek ve çocuk saçından kolye daha önce görmüştüm. Denemek istedim, oğlumun bebeklik saçları vardı. Bir iki tane deneme yaptım. Dediğim gibi ilk başta kendim için yapmıştım. Ailem, çevremdekiler bu kolyeleri görünce çok beğendi. Daha sonra ben de özel yeri olan kişilere örnekler yaptım. Onların da geri dönüşleri çok güzel oldu. Eskişehir’de tek çocuk kuaförü ile görüştüm. Olumlu görüş beyan ettiler. Birkaç tane modeli alıp sergilediler. Kısa sürede sipariş almaya başladılar. Böylece bu işe başladım” dedi.

Durgut insanlar kendileri için değerli olan kişilerin saçlarını boyunlarında neden taşımasınlar diyerek işi geliştirdiğini aktararak, “Hiçbirimiz ölümsüz değiliz. İnsanlar boyunlarında en değerli varlıklarında bir parça taşıyorlar. Sadece bunu bebek ya da çocuk saçı olarak düşünmeyelim. Eşinizin, annenizin, babanızın saçı da olabilir. Yapmış olduğum bir kolyede benim, oğlumun ve eşimin saçları var. Annem için yaptım” diye konuştu.

İSTEĞE GÖRE MODELLER

Sosyal medya sayfası açtıktan sonra kolyelerinin yoğun bir talep gördüğünü aktaran Durgut, “Sayfa açılalı daha bir hafta olmasına karşın sadece şehir dışından 30 tane sipariş aldım” ifadesinde bulundu. İsteğe göre saçlara farklı şekiller verdiğini söyleyen Durgut, “Kolyelere farklı anlamlar katıyorum. İçinden geldiği gibi şekiller veriyorum. Ağaç, isim, kar tanesi, sonsuzluk, kalp gibi çeşitlendirdim. Tabi istekler çok önemli. Anne ya da baba nasıl şekil istiyorsa onların istediği şekilde de yapıyorum” şeklinde konuştu.

DÜKKÂN AÇMAK İSTİYORUM

Durgut en büyük hayalinin kendisine ait bir dükkân açmak olduğunu belirterek, “Kolye uçlarını işinin ehli bir usta yapıyor. Zincirleri dışarıdan temin ediyorum. Şimdilik işi evden yürütüyorum, ama en kısa sürede kendime ait bir dükkânımın olmasını istiyorum” dedi.