Kucağında bebeğiyle eşi tarafından darp edildi

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şazi Bey Mahallesi, Batı Çevre Yolu üzerindeki bir alışveriş merkezi yanında bulunan boş arsada meydana geldi.

İHA'nın haberine göre ismi öğrenilemeyen kadın kucağında bebeği ve yanında bulunan iki çocuğunun yanında eşi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından herkesin gözleri önünde darp edildi.

Aldığı darbeler nedeniyle fenalaşan kadın, kucağındaki bebeğiyle yere yığıldı. Kadının bayılmasıyla panikleyen kişi ise, annenin altında kalan bebeği aldı.

Yaşanan şiddet çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KAMU DAVASI AÇILDI

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şazibey Mahallesi boş arazide meydana geldiği tespit edilen olayla ilgili haber görüntüsünde eşi tarafından darp edilip yere düştüğü görülen ev hanımı A.K. (24) ve şüpheli eşi Musa K.(29), Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Olayın 30.10.2018 günü saat 14.30'da meydana geldiği belirlendi. Eşini darp eden Musa K., hakkında kamu davası açıldı.