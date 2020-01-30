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Yaşam

Bedensel engelli oğlu için evinin balkonuna demirciye asansör yaptırdı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir baba, ikinci kattaki evine inip çıkmakta zorlanan bedensel engelli oğlu için demirciye balkona uzanan asansör yaptırdı.

AA30.01.2020  16:21 - Güncelleme: 30.01.2020  16:21

Kırıkçalı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Bal (65), kas hastalığı nedeniyle yürümeyen 19 yaşındaki oğlu Erkan Bal'ın hayatını kolaylaştırabilmek amacıyla demirciye, evinin balkonuna demir çubuklar üzerinden ulaşabilen asansör yaptırdı.

Baba Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüyemediğini belirterek, "Ortaokul ikinci sınıftan bu yana kendi imkanlarımla okula getirip götürdüm ve okulunu bitirebildi. Liseyi bitirdiğinde durumu ağırlaşınca merdivenlerden indirip çıkarmak zorlaştı. Asansörü 6 ay önce büyük oğlumun aklıma getirmesiyle demirciyle görüştüm. Böyle bir şey yaptırdım." diye konuştu.

Asansörü yaptırırken komşuların şaşırdığını ifade eden Bal, başka engellilere de örnek olduğunu ifade etti.

Evine artık daha kolay girip çıkabilen Erkan Bal da babasının kendisi için böyle bir asansör yaptırmasından dolayı mutluluğunu dile getirdi.

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