Bedri Ağabey'e veda

54 yaşında hayata gözlerini yuman Akıncı, Sahrayıcedit Arapgirli Hüseyin Avni Efendi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda defnedildi. Törene Akıncı’nın ailesi, yakınları ve Star Gazetesi çalışanları katıldı. Akıncı’nın ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. 1997-2005 yılları arasında Akşam Gazetesi’nde çalışan Bedri Akıncı, 13 yıl Star Gazetesi’nde grafiker olarak görev yapmıştı. Star Ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz.