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Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranı: Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranı son zamanlarda sıkça ziyaret ediliyor. Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı tüm bekçi adayları tarafından merak ediliyor. Polis Akademisi'nin uyguladığı mülakatlara dahil olan binlerce aday sonuçların açıklanması için gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarına çevirdiler. Sınava giren bekçi adayları sonuçlar için her gün EGM ve PA sitelerini takip ediyor. Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranı son zamanların en çok ziyaret edilen sayfaları arasında yer alıyor. Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi'nin değerlendirme işlemlerini tamamlamasının ardından Türkiye’nin farklı bölgeleri için bekçi alımı gerçekleştirecek. Ekim ayında mülakat stresini geride bırakan adaylar şimdi bekçilik mülakat sonuçlarının açıklanacağı günü büyük bir heyecanla bekliyorlar. Sınava giren bekçi adayları sonuçlar için her gün EGM ve PA sitelerini takip ediyorlar. 
 

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BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sözlü mülakat sonuçlarının kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı anda pa.edu.tr adresinin duyurular kısmında adaylara ilan edilecek. 
 

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BEKÇİLİK SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.
 
BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVI NASIL YAPILIYOR?
Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.
 
Adaylar;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 
Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır. 
 
PUANLAMA NASIL YAPILACAK?
Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.
 

BEKÇİ ALIMLARI NASIL OLUR?
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, görevlendirilmek üzere  İçişleri Bakanlığının bekçi alımı duyurusu ile birlikte 772 sayılı çarşı ve mahalle bekçisi kanunu  çerçevesinde Bekçi alımları yapılır. Bekçilik alımı ilanı, resmi gazetede yayınlandığı gibi ilk olarak yazılı sınav olacak ve daha sonra sözlü sınav ile beraber spor mülakatı gerçekleşecektir. Bekçilik alımı ilanları Polis Akademisi sitesinden ilan olunur.
 
Bekçilik için İçişleri bakanlığının Polis Akademisi sitesinde alım ilanı geldiğinde kılavuzda belirtilen şartları taşıyan adaylar e devlet şifreleri ile ön başvuru yaparlar. Ön başvurusunu yapan adaylar pilot şehirlerde  yazılı mülakat sınavına tabi tutulurlar.
 
Yazılı sınavın baraj puanı 50 , adaylara 100 soru yöneltilecek ve en az 50 doğru yapması istenecek. Puanlama doğru başına 1 puan olarak hesaplanacak.
 
50 ve üstü puan alan adaylar fiziki yeterlilik testine girmeye hak kazanacaklar.
 
Bekçi olmak için  Lise mezunu olma şartı aranmaktadır. 31 yaşına gelmemiş erkeklerden alım yapılır. Bekçilik alımı sınavı üç aşamadan oluşur;
 
Yazılı sınav
Fiziki yeterlilik sınavı
Sözlü mülakat sınavı
 

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