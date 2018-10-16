Bekiroğlu: Türkiye’de 2023 yılında yaklaşık 8.5 milyon kişinin ofis dışında çalışacağı öngörülüyor

Serbest (freelance) çalışma kişilerin motivasyonunu arttırdığı gibi iş – özel yaşam dengesini de düzenliyor. Modern dünyadaki en önemli ihtiyaçlardan biri olan iş özel yaşam dengesi, çalışanların yüzde 50’sinin sorun yaşadığı bir alan. Hal böyle olunca hem çalışanların hem de kurumların serbest çalışmaya bakışı her geçen gün olumlu yönde değişiyor.

TÜRKİYE’DE DE YAYGINLAŞIYOR

2027’de sadece ABD’de; işgücünün yüzde 36’sını oluşturan 57 milyondan fazla kişinin, ‘freelance’ olarak çalışacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl esnek çalışma modelini benimseyen şirketlerin sayısının yüzde 26 artması da bu tablonun bir diğer destekçisi. ‘Freelance’ sisteminin Türkiye’de her geçen gün kabul gördüğünü anlatan SanalUzman Genel Müdürü Niyazi Bekiroğlu, rakamlara dikkat çekiyor.

2023’TE 8.5 MİLYON SERBEST ÇALIŞAN

Bekiroğlu, “Türkiye dünyadaki serbest çalışma eğilimini yakından takip eden ülkeler arasında. 2023’te yaklaşık 8.5 milyon freelance çalışanın Türkiye iş piyasasındaki yerini alması bekleniyor” diyor. SanalUzman’nın üye sayısının çok kısa bir sürede 8 bini aştığını, bu tablonun eğilimler hakkında önemli sinyaller verdiğini anlatan Bekiroğlu, “Global bir şirketin yaptığı araştırmaya göre; beyaz yaka katılımcıların yüzde 63’ü sekiz saatlik iş gücünün yakın bir gelecekte geçerliliğini yitireceğine inanıyor.

HER YERDEN ÇALIŞMAK MÜMKÜN

Yüzde 68’i ise işin geleneksel bir ofiste değil, farklı bir noktadan da yapılabileceği görüşünde. Bir kuruma bağlı çalışanların yüzde 53’ü önümüzdeki beş sene içinde serbest çalışan olmayı istediğini belirtiyor. Tüm bu araştırma sonuçları, serbest çalışma ve motivasyon arasında önemli bir ilişki olduğunun göstergesi. Türkiye, serbest çalışma konusunda Avrupa’da en hızlı büyüyen ülkelerden biri” diyor.

EN İYİ İŞYERİ EV

Rahat bir çalışma ortamı her çalışanın hayali, hele ki bu ortam kişinin kendi evi ise… Araştırmalar küçük ölçekli şirket çalışanlarının bu konuda daha şanslı olduğunu ortaya koyuyor.

HAFTADA BİR GÜN MEKAN ÖZGÜRLÜĞÜ

Öyle ki global bir araştırma şirketinin hazırladığı rapora göre küçük ve orta ölçekli şirket çalışanlarının yüzde 50’sinden fazlası serbest yani ofis dışında çalışma hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Büyük ölçekli kurum çalışanlarının ise yüzde 86’sı haftada bir gün veya daha fazla serbest çalışmak istiyor. Bu kitlenin yüzde 26’sı haftada bir gün serbest çalışabiliyor.

(Yenişafak)