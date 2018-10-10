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Belediyenin çatısına çıkarak intihara kalkıştı

İzmit'te, bir inşaatta çalışan İlhan T. yaklaşık 35 bin lira parasını taşeron firmadan alamadığı iddiasıyla İzmit Belediye binasının terasına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İlhan T., ikna edilerek indirildi.

  • DHA
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İzmit Belediyesi tarafından Cephanelik Mesire alanı bölgesinde yaptırılan Deprem Müzesi inşaatında çalıştığı inşaat firmasından yaklaşık 35 bin lirasını alamadığını iddia eden İlhan T., İzmit Belediyesi'nin 9 katlı binasının son katındaki terasa çıkarak intihar girişiminde bulundu.
 
Belediye görevlileri ve polis, terasta korkulukların üzerine çıkan İlhan T. ile görüştü. İtfaiye ekipleri ise binanın altında hava yastığı açarak önlem aldı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonucu İlhan T., korkulukların üzerinden indirildi.
 
İlhan T.parasını vermedikleri için intihar teşebbüsünde bulunduğunu söyleyerek, "Deprem müzesinde çalıştım. Alacağımı firma vermedi. Yanımda 7 kişi de çalışanım var. Belediyelik bir durum yok. Alacağımı vermedikleri için binaya çıktım" dedi.
 
İntihar girişiminde bulunan İlhan T., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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