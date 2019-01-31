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Belgesel çalışmasında Alman denizaltısı U23 bulundu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve TRT işbirliği ile gerçekleştirilen Mavi Tutku belgesel çalışmasında Şile-Ağva açıklarında batan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Alman denizaltısı U23 bulundu.

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Alınan bilgiye göre, TCG AKIN arama ve Kurtarma gemisi, Ağva'nın 2 mil  açığında yaptığı çalışmalarda denizaltıyı 40 metre derinlikte buldu ve uzaktan kumandalı cihazla görüntüledi.

TRT Haber'in sualtı belgesel programı Mavi Tutku ve Deniz  araştırmacısı Selçuk Kolay'ın yaptığı araştırmalar sonucunda denizaltının bulunduğu düşünülen alanda yapılan çalışmalar, tarihin karanlık bir sayfasını daha aydınlatmış oldu.
U23 denizaltı batık keşfini 1 yıl önce donanmaya katılan TCG AKIN  gemisi yaptı. Gelişmiş sualtı arama cihazlarına sahip olan gemide, 1.000 metre  derinliğe kadar görev yapabilen ROV adı verilen uzaktan kumandalı sualtı cihazı  bulunuyor.

U23'ün tarihçesi

2.Dünya Savaşı'nda Almanlar, Barbarossa Harekatı kapsamında  Karadeniz'e bir denizaltı filosu göndermeye karar vererek Türkiye'den boğazların  açılması talebinde bulundu. Türkiye Montrö Sözleşmesi gereğince boğazları askeri  gemilere kapatmış, denizaltıların gizli geçişlerini engellemek için de Çanakkale  ve İstanbul boğazlarına manyetik hatlar döşemişti.

Bunun üzerine Almanlar, 40 metre uzunluğundaki küçük tonajlı tip II-B  sınıfı 6 adet denizaltısını (U9, U18, U19, U20, U23 ve U24) Hamburg Kiel'de  sökerek kara ve nehir yoluyla Romanya'nın Köstence limanına kadar 7 bin kilometre  boyunca 4 ay gibi kısa bir sürede taşıdı. Burada tekrar monte edilen denizaltılar  Karadeniz'e açıldı. 30. filotilla olarak adlandırılan gemiler 27 Ekim 1942'den 25  Ağustos 1944'e kadar Rus donanmasına karşı 56 operasyon gerçekleştirdi.

Savaş sonuna doğru Ruslar, 3 denizaltıyı batırdı ve Almanların yegane  üssü Köstence, Kızıl Ordu'nun eline geçti. Almanya, Karadeniz'de kapana sıkışan 3  denizaltı U 19- U20 ve U-23 için Türk hükümetinden boğazların açılmasını istedi  ancak bu istek geri çevrildi.

Başka çaresi kalmadığını anlayan Amiral Karl Dönitz, denizaltı  komutanlarına gemilerini batırma ve Türkiye'de karaya çıkma emri gönderdi. 3  Denizaltı Eylül 1944'de Türk kıyılarına yakın bir noktada buluştu. Ardından U19  Karadeniz Ereğli, U20 Sakarya Karasu, U23 Ağva açıklarında batırıldı, personel  karaya çıktı.

Emre göre Alman denizaltıcılar, Anadolu topraklarında güneye inecekler  ve işgal altındaki Yunan adalarına geçiş yapacaklardı. Denizaltıcılar karaya  çıktıklarının ertesi günü yakalandılar ve Isparta Beyşehir'de 1,5 yıl enterne  edildiler. Savaşın bitmesinin ardından da ülkelerine döndüler. 13 Temmuz 1994'te  nde Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Kurtaran gemisi, U20 denizaltısını Sakarya  Karasu açıklarında 23 metre derinlikte tespit etmişti.

"Mavi Tutku Kıyılarımızdaki Tarih" adlı belgesel çalışmasında, Fethiye  körfezi açıklarında 1953'te denize zorunlu iniş yapan Fransız Yolcu uçağı  enkazına 270 metre derinlikte ulaşılmıştı.Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG  IŞIN adlı arama gemisi ile yapılan keşif 2011'de gerçekleşmişti.

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