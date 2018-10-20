Belgesel tutkunları Boğaziçi’nde buluşuyor
Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen ve 26 Ekim’de başlayacak 6. Boğaziçi Film Festivali, belgesel sinemanın usta isimlerini ve yılın festival gözdesi filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak.
30 BELGESEL GÖSTERİLECEK
Ukraynalı Sergei Loznitsa’yı İstanbul’da ağırlayacak festivalde İsviçre’den Lübnan’a, Avusturya’dan Çin’e, dünyanın dört bir yanından 30’a yakın belgesel film gösterilecek. Festivalin, dünyanın en önemli belgesel film festivallerinden ödüllerle dönmüş filmleri bir araya getirdiği ‘Bi Dünya Belgesel’ bölümünde çağımıza tanıklık eden 5 film yer alıyor. ‘Laila At The Bridge/Leyla’nın Köprüsü’, ‘Genesis 2.0/Mamutların Peşinde’, ‘Welcome To Sodom/Sodom’a Hoş Geldiniz’, ‘The Price Of Everything/Her Şeyin Fiyatı Vardır’ ve ‘More Human Than Human/İnsandan Daha İnsan’ kaçırılmaması gereken belgeseller. Boğaziçi Film Festivali’nin geçen yıl başlattığı mülteci sorununu sinemada etkileyici bir dille anlatan filmleri buluşturduğu bölümü ‘Uzun Yürüyüş’te ise iki belgesel gösterilecek.
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