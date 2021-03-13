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Yaşam

Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış

Muğla'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı'yı (23) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldüren eski erkek arkadaşı Serhat K.'nin (25), polisteki sorgusunda, 'Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Çok pişmanım' dedi.

DHA13 Mart 2021 Cumartesi 13:38 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 13:38
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Olay, dün saat 19.30 sıralarında, ilçeye bağlı Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki evde meydana geldi. Bensu Narlı ve eski erkek arkadaşı Serhat K. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serhat K., yanında getirdiği av tüfeğini Narlı'ya ateşledi. Göğsünden vurulan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Serkan K. kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bensu Narlı'nın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Kaçan zanlının peşine düşen polis, Serhat K.'yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren Serhat K.'nin ilk ifadesinde, "Bensu, eski kız arkadaşımdı. Başka biriyle görüştüğünü öğrendim. Konuşmak için oturduğu eve gittim. Zile bastıktan sonra Bensu kapıyı açtı. İçeriye girdim. Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ne olduysa o zaman oldu. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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