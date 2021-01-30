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Yaşam

Berberde dehşet anları! Birden alev aldı

Antalya'da berberin, müşterisinin saçını kesip yıkadıktan sonra kurutmak için kullandığı fön makinesi bir anda alev aldı.

DHA30 Ocak 2021 Cumartesi 09:15 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 09:15
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Konyaaltı ilçesinde berberlik yapan Resul Akça'nın, bir müşterisinin saçını kesip yıkadıktan sonra, kurulama ve şekil vermek için kullandığı fön makinesi, bir anda alev aldı. Elektrik kablosunun makineye bağlandığı noktadan çıkan alev, berber ve müşterisine kısa süreli panik ve şaşkınlık yaşattı. Berber Akça'nın bir anlık refleksle elektrik kablosunu prizden çıkarması, müşterisinin saçını ve kendisinin de elinin yanmasını engelledi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, berberin alev alan fön makinesinin kablosunu prizden çektiği, içerdekilerin korkuyla uzaklaştığı, yan koltukta ise tıraşın devam ettiği görüldü.

PATLAMAYLA ALEV ÇIKTI

Berber Resul Akça, "Müşterimin saçını kuruluyordum. Kablonun makineye bağlandığı yerde, küçük bir patlamayla alev çıktı. Hızla kabloyu prizden çektim. Şaşkınlık yaşadık. 15 yıldır berberlik yapıyorum. Kaliteli ürünler almaya özen gösterir, kullandığım makinelere dikkat ederim. İlk defa başıma böyle bir olay geldi" diye konuştu.

Berberde çalışan Adnan Soytürk ise, "Arkam dönüktü. Bir anda ses duydum. Dönüp baktığımda fön makinesinden alev çıkıyordu. O sırada tıraş için hazırlık yapıyordum. Alevi görünce irkilip uzaklaştım. Müşterimize ve bize bir şey olmamasına sevindim" dedi.

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