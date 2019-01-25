Berlin polis teşkilatı duyurdu: Memurumuzun kalbini çalan kadın aranıyor

Polis teşkilatının resmi Instagram hesabından paylaşılan ‘hikaye'de bir kadının metro çıkışında polis memuruna yol sorduğu ve polisin o andan itibaren söz konusu kadını ‘aklından bir türlü çıkaramadığı' belirtildi.

Paylaşımda ayrıca "Gülüşün onu büyülemiş. Eğer o sizseniz, bizimle DM üzerinden iletişime geçin" ifadeleri yer aldı.

Sputnik'in haberine göre Polis teşkilatının sosyal medya uzmanı Jörn Iffländer, "Genç bir meslektaşımız, sabah bizimle konuştu ve yardıma ihtiyacı olduğunu, çünkü gördüğü bir kadını aklından çıkaramadığını söyledi. Bir polis memuru adına ilk kez bir kadın arıyor olabiliriz. Ancak bir polis memuruyla konuşup daha sonra onunla temas kurmak isteyen vatandaşlardan sık sık sosyal medya mesajları alıyoruz" dedi.

Söz konusu paylaşım sosyal medyada da tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar paylaşımla ilgili esprili yorumlar yaparken bazıları da durumu eleştirdi.

Polis teşkilatı eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada paylaşımda kadının fotoğrafını ya da ona ait kişisel bir bilginin paylaşılmadığını ve cevap vermesi için baskı altında hissetmesine neden olunmadığı belirtildi.

Polis memurunun ‘kalbini çalan' kadının ise paylaşıma cevap vermediği öğrenildi.