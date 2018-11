Bershka Pull And Bear Black Friday 2018 indirim kataloğu son dakika İnditex grubu indirimleri neler Bershka Black Friday indirimleri ne kadar? Yüzde kaç? Pull And Bear Black Friday 2018 indirim kataloğu son dakika İnditex grubu indirimleri neler? Milyonlarca kişi efsane Cuma indirimlerini bekliyordu. O gün geldi. Black Firday indirimli mağazalar gündemdeki yerini koruyor. Bershka Türkiye Black Friday indirimlerinde pantalondan kazağa ayakkabıdan montlara birçok indirim sizleri bekliyor. Peki Pull and Bear Black Friday indirimleri neler? Son günlerin konuşulan konuları arasında Black Friday yer alıyor. İndirimlerle ilgili araştırmalar sürüyor. Black Friday 2018 indirimleri an be an takip ediliyor. 'Kara Cuma hangi mağazalarda var?' sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar istedikleri markayı almak için aramalar yapıyor. Trendyol ise Yılın En Büyük İndirimleri dediği Efsane Günler'i bu yıl tam 6 gün yapıyor. Pull&Bear 1991 yılında açık bir uluslararası misyon ve çevrelerine bağlı, toplum içinde yaşayan ve birbirleriyle ilgili genç insanları giydirme niyetiyle kurulmuştur. Rahat giysi anlayışına sahip, klişelerden uzak duran ve ne giyerlerse giysinler giysilerinin içinde iyi hissetmek isteyen genç insanlar. Black Friday indirimi kapsamında Bershka'nında indirim kampanyası başlatması bekleniyor. 2018 indirimleri kapsamında Bershka indirimi ne zaman başlıyor? Bershka indirimi 22.11.2018 Perşembe 22.00'da başlıyor.

Bershka Pull And Bear Black Friday 2018 indirim kataloğu son dakika İnditex grubu indirimleri neler? Gündemde trend olan konuların başında gelen Efsane Cuma Bershka Pull And Bear indirim listesi açıklandı. Vatandaşlar büyük çaplı indirimlerin yaşandığı Bershka Black Friday ve Pull And Bear Black Firday indirimlerini araştırıyor. Peki Bershka Pull And Bear pantolon, kazak, gömlek ve mont indirimleri nelerdir? Black Friday indirimi kapsamında Bershka'nında indirim kampanyası başlatması bekleniyor. 2018 indirimleri kapsamında Bershka indirimi ne zaman başlıyor? Bershka indirimi 22.11.2018 Perşembe 22.00'da başlıyor. Son yıllarda e-ticaretin gelişmesi ile Black Friday indirimleri sadece Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere'deki mağazalara değil, tüm dünyaya yayıldı. İnsanlar bu sayede kargaşasından uzak kalıp yine de Black Friday indirimlerinden yaralanabilir, hatta ihtiyaçlarını çok daha uygun fiyatlarla karşılayabilir hale geldi. Pull&Bear yeni teknolojileri, sosyal hareketleri ve en son sanat ve müzik trendlerini daima takip ederek müşterisiyle aynı tempoda gelişmektedir. Bunların hepsinin sadece tasarımlarına değil aynı zamanda mağazalarına da yansıtıldığı görülebilmektedir. Efsanevi Kaliforniya şehri Palm Spring'de ilham alan ürün serisi sürekli olarak güncellenmektedir. Dünya çapındaki tüm mağazalar haftada iki kez yeni ürün alır. İşte Bershka Pull And Bear Black Friday indirimleri star.com.tr… BERSHKA TÜRKİYE'DE BLACK FRİDAY Son yıllarda e-ticaretin gelişmesi ile Black Friday indirimleri sadece Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere'deki mağazalara değil, tüm dünyaya yayıldı. İnsanlar bu sayede kargaşasından uzak kalıp yine de Black Friday indirimlerinden yaralanabilir, hatta ihtiyaçlarını çok daha uygun fiyatlarla karşılayabilir hale geldi. Fakat yine kısıtlı stok sebebiyle bilgisayar başında sabahlayan bir kitle yok değil. Black Friday indirimleri Türkiye'de de aktif olarak uygulanıyor. Mağazaların günler süren indirimlerinin yanı sıra internette de akıl almaz kampanyalar oluyor. Black Friday günü ve indirimleri Türk kullanıcıların alışverişlerinde normal bir güne oranla çok büyük bir sıçramanın kaynağı oldu. Türkiye’deki ortalamalar göz önünde bulundurulduğunda bu dönemdeki alışverişlerin neredeyse iki kat daha indirimli olduğu görülmektedir. Buradan da anlayabileceğimiz gibi Türkiye’deki tüketici, Black Friday gününde bir hayli aktif. Bershka indirimi 22.11.2018 Perşembe 22.00'da başladı. Trendyol ise Yılın En Büyük İndirimleri dediği Efsane Günler'i bu yıl tam 6 gün yapıyor. 20-25 Kasım tarihlerinde cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden aklınıza gelebilecek yüz binlerce üründe %90’a varan indirimler sadece Trendyol.com’da. Sevdiğiniz markaların başka hiçbir yerde bulamayacağınız indirimleri ve kampanyaları ile aklınızı başınızdan alacak bir alışveriş deneyimi Efsane Günler ile 20 Kasım 00:00’da sizi bekliyor. Size ise bu fırsatları kaçırmamak için Trendyol Efsane Günler sayfasına girip, favori ürünlerinizi şimdiden sepetinize eklemek kalıyor! BERSHKA İNDİRİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ PULL AND BEAR İNDİRİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ BLACK FRIDAY NEDİR? 1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı. Black Friday (Kara Cuma) ABD'de Şükran Günü'nünden sonraki ilk Cuma (Kasım ayının dördüncü Cuma günü) gününe denk gelen güne verilen addır. Black Friday, 1952'den bu yana ABD'de Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir ve birçok ünlü marka ürünlerinde ciddi indirimler ve fırsatlar düzenler. Black Friday resmi bir tatil günü olmasa da Kaliforniya ve diğer bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına 'Şükran Günü'nden sonra' adı altında bir tatil günüdür. Black Friday, ABD'de 2005 yılından bu yana en yoğuz şekilde alışveriş yapılan gündür. Black Friday günü birçok marka ciddi oranlarda indirimler yapar ve stoklar neredeyse sıfıra iner. Pull & Bear Pull&Bear 1991 yılında açık bir uluslararası misyon ve çevrelerine bağlı, toplum içinde yaşayan ve birbirleriyle ilgili genç insanları giydirme niyetiyle kurulmuştur. Rahat giysi anlayışına sahip, klişelerden uzak duran ve ne giyerlerse giysinler giysilerinin içinde iyi hissetmek isteyen genç insanlar. Bu insanların gereksinimlerini karşılamak üzere Pull&Bear en son uluslararası trendleri alıp, bunları sokaklarda ve en revaçta kulüplerde görülenlere birleştirip, onların tarzlarına göre yeniden işler, yani daima en iyi fiyata sahip, rahat ve giyimi kolay giysilere dönüştürür. Pull&Bear yeni teknolojileri, sosyal hareketleri ve en son sanat ve müzik trendlerini daima takip ederek müşterisiyle aynı tempoda gelişmektedir. Bunların hepsinin sadece tasarımlarına değil aynı zamanda mağazalarına da yansıtıldığı görülebilmektedir. Efsanevi Kaliforniya şehri Palm Spring'de ilham alan ürün serisi sürekli olarak güncellenmektedir. Dünya çapındaki tüm mağazalar haftada iki kez yeni ürün alır. Inditex Grup'a (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home ve Uterqüe) ait olan Pull&Bear 76 pazarda 970'den fazla mağaza ve online mağaza ile varlık göstermektedir. 1991 Pull&Bear moda zinciri Inditex Grup tarafından başlatılan pazar segmentasyonunun bir sonucu olarak doğmuştur. Bu, insanların uluslararası trendlerden etkilenen, gereksinimlerine kolayca uyarlanabilen, moda, fiyat ve kalite olmak üzere üç temel öğeye sahip basit bir moda tarzı talep ettikleri andır. Pull&Bear'in altında yatan fikir modayı insanlara to götürmektir. 1992 Agresif bir fiyat politikasının yanı sıra küresel moda konseptini anlama yeteneği, 1992'den itibaren Portekiz'deki ilk mağazalarının açılışıyla birlikte uluslararası büyümeye olanak sağlamıştır. 1995 Pull&Bear Yunanistan ve Malta'ya geldi, ve hızlı bir şekilde her iki pazarda da güçlü bir konum kazandı. 1997 İsrail'deki ilk mağazanın açılışı. 1998 İlk kadın koleksiyonu dünyaya geliyor. Daha sportif ve daha teknolojik giysiler sunan, en başından itibaren 21. yüzyılın ikonları: müzik, teknoloji, sanat hareketleri, sosyal konular vb. ile ilişkilendirilmiş Xdye da Pull&Bear serisine eklendi. Aynı yıl, ilk web sitesi oluşturuldu ve Kıbrıs'ta ilk mağazalar açıldı. 1999 Yeni ürün serileri müşterilere otantik bir yaşam tarzı sunmaya yönelik müzik, teknoloji, video oyunları ve video görüntülerinin giysilerle bir araya getirildiği mağazaların oluşumunu desteklemiştir. 2000 Kuwait'de ilk Pull&Bear mağazası açıldı. 2001 Aynı zamanda genç bir pazara yönelik olan yeni giysi serisi Sickonineteen mağazalara eklendi. Aynı yıl, Pull&Bear Birleşik Arap Emirlikleri, İrlanda ve Venezuela pazarlarına girdi. 2002 Meksika, Ürdün, Bahreyn, Katar ve Lübnan'da ilk mağazalar açıldı. 2003 Andorra ve Slovakya'da ilk mağazalar açıldı. 2004 Pull&Bear Romanya ve Rusya'da. 2005 Fransa, İtalya, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti'nde ilk mağazalar açıldı. 2006 El Salvador, Litvanya, Polonya ve Singapur yani pazarlar oluyor. 2007 Pull&Bear Slovenya, Belçika, Suudi Arabistan, Guatemala, Latviya, Malezya, Sırbistan ve Macaristan pazarlarında. 2008 Endonezya, Karadağ, BK ve Mısır pazarlarına girerler. Pull&Bear kağıt tüketiminin önüne geçerek, çevre etkisini azaltmak üzere kataloğunu sadece web sitesinde yayınlamaya başlar. Proje, Meksika'daki Sierra Gorda Biyosfer Sahası'nın yeniden ağaçlandırılmasına yardımcı olarak ve aynı zamanda iklim değişikliği ve yerel toplumlarda mevcut fakirliğe ilişkin konularla ilgilenilmeye başlanarak tamamlanmıştır. 2009 Hırvatistan, Ukrayna, Estonya ve Çin yeni pazarlar olur. 2010 Bulgaristan, Makau, Hong Kong ve Kazakistan'da mağazalar açılır. 2011 Pull&Bear Hollanda, Fas ve Kore'de faaliyete başlar. 6 Eylül'de Online mağaza ilk kez yayınlanır. Pull&Bear 20. yılını (1991-2011) çoçuklara yönelik sınırlı üretim koleksiyonuçocuklar için Pull&Bear ile kutlar. Bu yıl aynı zamanda erkekler için, markayla büyümüş olan yetişkin müşterileri hedef alan, Premium seri Pull&Bear Heritage'ın lansmanına da şahit olur. 2012 Avusturya, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kolombiya, Ekvator, Gürcistan, Honduras, Makedonya, Dominik Cumhuriyeti ve Tayland'da ilk mağazaların açılışı. Pull&Bear İsviçre, İsveç, Monako, Lüksemburg ve Danimarka'da sadece online faaliyet gösterir. 2013 Almanya, Kosta Rika, Panama ve Tayvan'da ilk mağazaların açılışı. Romanya'daki online mağazanın lansmanı. İlk organik pamuklu kot koleksiyonu lanse edilir. 2017 Vietnam ve Belarus'taki ilk fiziksel mağaza açılışları. Marka, önemli bir sörf yarışması olan Pull&Bear Pantin Classic Galicia Pro'nun ana sponsoru oldu ve atık toplama ve geri dönüşüm alanlarında çevre projeleri geliştiriyor. 2018 Pull&Bear ilk Join Life kapsül koleksiyonunu piyasaya sundu. En iyi sürdürülebilir ham madde ve işlemler kullanılarak yaratılan kıyafetler Inditex Group markalarında Join Life etiketi taşıyor.

