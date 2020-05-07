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Yaşam

Beşiktaş'ta AVM'de korkutan yangın

Beşiktaş'ta ünlü bir AVM'de bulunan giyim mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

DHA07 Mayıs 2020 Perşembe 02:56 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 02:56
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Etiler'de bulunan ünlü bir alışveriş merkezinin birinci katında bulunan giyim mağazasında, 01:30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. AVM'de çalışan güvenlik görevlilerinin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. AVM'nin kapalı olması büyük bir faciayı önledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

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