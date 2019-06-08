Beşiktaş'ta katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 4 kişiyi öldürdü

29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ölenlerden 3'ünün çocuk, yetişkinin ise ölen çocuklardan ikisinin annesi olduğu öğrenildi. Polis, 'makas atarak' ilerlediği öne sürülen ve kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Maslak mevkisinde Edirne istikametine seyreden Nurullah Eray'ın kontrolündeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araç ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle içinde 14 kişinin bulunduğu hafif ticari araç yola savrulurken, diğer otomobil de bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunun 2 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 12 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren Hiranur Özçelik (9) ve Yahya Özçelik'in (8) cenazeleri de morga götürüldü.

Hastanede tedavi gören yaralılardan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Özçelik ile Yusuf Eray (8) da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaza nedeniyle yolda bir süre araç trafiği yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin yaptığı yol temizliğinin ardından trafik akışı normale döndü.

- FİRARİ SÜRÜCÜ ARANIYOR

Polis, "makas atarak" ilerlediği öne sürülen ve kazanın ardından olay yerinden kaçan 34 RJ 5171 otomobilin sürücüsünün kimliğini belirledi. Emniyet güçleri firari sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Pençe Harekatında teröristler tarafından kullanılan bir sığınak tespit edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beşiktaş'ta katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 4 kişiyi öldürdü

Beşiktaş'ta katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 4 kişiyi öldürdü

NATO üyelerinden Baltık Denizi'nde dev tatbikat

NATO üyelerinden Baltık Denizi'nde dev tatbikat

Sayı 10-15'e düştü, Teröristler kaçacak delik arıyor

Sayı 10-15'e düştü, Teröristler kaçacak delik arıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Marmaray' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Marmaray' açıklaması

Cadde ortasında tekme tokat darp ettiler

Cadde ortasında tekme tokat darp ettiler

Türkiye sınırında dev tatbikat! 5 bin asker, 200 tank...

Türkiye sınırında dev tatbikat! 5 bin asker, 200 tank...

Aşkı çok uzakta buldu ama evlenemiyor

Aşkı çok uzakta buldu ama evlenemiyor

Tunceli'de çok sayıda terörist bir mağarada kıstırıldı

Tunceli'de çok sayıda terörist bir mağarada kıstırıldı
 

POPÜLER HABERLER

Aşkı çok uzaklarda buldu ama evlenemiyor

Aşkı çok uzaklarda buldu ama evlenemiyor

Emekliye eşit zam

Emekliye eşit zam

Türkiye'nin Venedik'i... 2600 yıllık köye akın ettiler

Türkiye'nin Venedik'i... 2600 yıllık köye akın ettiler

NASA o istasyonu turizme açıyor!

NASA o istasyonu turizme açıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA