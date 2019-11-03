Beşiktaş'ta yaşanan korkunç olaydan acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş'ta meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 10 yıllık özel halk otobüsü şoförü olduğu öğrenilen Necdet K. (33) Kağıthane-Kabataş seferi yapan 34 AJ 7572 otobüsüyle, boş bir şekilde güzergahı dışında Çırağan Caddesinden Ortaköy istikametine doğru ilerlemeye başladı. Beşiktaş Meydanı geçen özel halk otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi Otobüs Durağı'na daldı. Kazada, durakta bulunan Melisa Erden, Sevda Kalyoncu, Beril Altıntaş, Mehmet Fodul, Ali Kaplan, Özkan İnce, Emrah Hatar, Ayhan Berberoğlu, Sariye Bursake, Feride Dehlav, Ayşe Feride Billur ve Afrasyabian Navid isimli vatandaşlar yaralandı.

Kaçmak isteyen şoför bir kişiyi bıçakla yaralayıp denize atladı

Kaza sonrası şoför Necdet K. kaçmak istediği sırada vatandaşlar tarafından durdurulmak istendi. Şoför Necdet K. bu sırada elindeki bıçakla kendisini durdurmak isteyen kimliği öğrenilemeyen bir kişiyi de kolundan yaralayarak kaçıp denize atladı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Denizden çıkartılan şoför gözaltına alındı

Kaza sonrası bir kişiyi kolundan bıçakla yaralayıp denize atlayan Şoför Necdet K. polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda denize simit atılarak çıkartıldı. Gözaltına alınan Necdet K. polis merkezine götürüldü. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda sürücünün alkollü olmadığının tespit edildiği öğrenildi. Kaza sonrası şoför Necdet K.'nın babası olay yerine geldi. Polis ekipleriyle konuşan baba, daha sonra ise oğlunun yanına götürüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde otobüsün yolda 21 metre fren izi bıraktığı tespit edildi. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Beşiktaş'ta meydana gelen “Yaralamalı Trafik Kazası ve “Kasten Yaralama konuları ile ilgili Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin çalışmalar yaptığı bildirildi.

Açıklamada, "Olayı gerçekleştiren Necdet K. (33) isimli şahsın 10 yıllık Özel Halk Otobüsü şoförü olduğu, güzergâhı dışında Ortaköy istikametine doğru seyir halinde iken bilinmeyen bir sebepten dolayı içerisinde yolcu bulunmayan otobüs ile Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağında beklemekte olan vatandaşlara çarptığı, devamında elindeki bıçakla kaçmasına engel olmak isteyen (1) vatandaşı kolundan yaralayarak Beşiktaş sahilinden denize atladığı belirlenmiştir." denildi.

Açıklamada, "Şahıs kendisini kovalayan görevlilerce denizden çıkartılarak gözaltına alınmış, yapılan araştırmalarda şahsın alkollü olmadığı tespit edilmiştir. Otobüs çarpması ve bıçakla yaralama neticesinde (3)'ü İran uyruklu, (2)'si yaşı küçük olmak üzere toplam (13) şahıs yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) olaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 16.30'da 27E Şirintepe - Kabataş Otobüs Hattı'nda çalışan Özel Halk Otobüsü Beşiktaş'tayken, şoför ve yolcu arasında tartışma yaşanmıştır. Emniyet'ten alınan son bilgilere göre; güzergah dışında bulunan Beşiktaş - Bahçeşehir durağına çarpan otobüs şoförü 13 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur. Şoför, otobüsten inince 1 kişiyi de bıçakla yaralamış, sonrasında denize atlamıştır. Emniyet yetkilileri, olaya müdahale ederek şoförü gözaltına almıştır. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilmiştir. Emniyet tarafından olayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili şoför, araç sahibi ve Özel Halk otobüsü şirketi hakkında kapsamlı inceleme başlatmış bulunmaktayız. Hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşları tek tek ziyaret ederek, sağlık durumlarını ve ihtiyaçlarını yakından takip ettiğimizi belirtmek isteriz. İstanbulluların bir daha benzer bir durum yaşamamaları için Özel Halk Otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz."

BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜSÜN DURAĞA DALDIĞI KAZADAKİ YARALILARDAN 1'İ ÖLDÜ

Beşiktaş Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 2'si ağır 13 kişi yaralandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun, hastaneye kaldırılan yaralılardan biri olan Yalçın Tahir Billur'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Murat Ongun, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta ÖHO şoförünün gerçekleştirdiği olayda yaralanan Yalçın Tahir Billur ne yazık ki vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaralı vatandaşlarımızın tedavilerini yakından takip ediyoruz. Bir an önce sağlıklarına kavuşmaları tek arzumuz." ifadelerini kullandı.